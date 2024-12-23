Афимья Ерофеевна
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Афимья Ерофеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 44
- Сословие
- крестьянская жена
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Тимофея Карповича [3]
- Возраст по текущей РС
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 582
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Карп Иванович: 48 / 64 | крестьянин - Глава
02 | Василиса Парфеновна: - / 41 | крестьянская жена - жена Карпа Ивановича [1]
03 | Тимофей Карпович: 16 / 32 | крестьянин - сын Карпа Ивановича [1]
04 | Афимья Ерофеевна: - / 45 | крестьянская жена - жена Тимофея Карповича [3]
05 | Кондратий Карпович: 10 / - | крестьянский сын - сын Карпа Ивановича [1]
06 | Леонтий Карпович: 7 / - | крестьянский сын - сын Карпа Ивановича [1]
07 | Михаил Карпович: 0,5 / - | крестьянский сын - сын Карпа Ивановича [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.