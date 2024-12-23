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Тимофей Тимофеевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Тимофей Тимофеевич
Пол
муж
Номер записи
31
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Тимофея Григорьевича [2]
Возраст по прошлой РС
новорожденный
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1840
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 580
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Григорий Тихонович: 55 / - | крестьянин - Глава
02 | Тимофей Григорьевич: 29 / 45 | крестьянин - сын Григория Тихоновича [1]
03 | Акулина Анисимовна: - / 40 | крестьянская жена - жена Тимофея Григорьевича [2]
04 | Наталья Тимофеевна: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь Тимофея Григорьевича [2]
05 | Спиридон Тимофеевич: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Тимофея Григорьевича [2]
06 | Кондратий Тимофеевич: 1 неделя / 16 | крестьянский сын - сын Тимофея Григорьевича [2]
07 | Тимофей Тимофеевич: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Тимофея Григорьевича [2]
08 | Архип Григорьевич: новорожденный / 14 | крестьянский сын - сын Григория Тихоновича [1]
09 | Максим Григорьевич: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Григория Тихоновича [1]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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