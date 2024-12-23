Абрам Григорьевич
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Абрам Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 17
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Григория Анисимовича [6]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 577
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Анисим Савостьянович: 48 / - | крестьянин - Глава
02 | Сидор Анисимович: 20 / 36 | крестьянин - сын Анисима Савостьяновича [1]
03 | Неонила Ивановна: - / 40 | крестьянская жена - жена Сидора Анисимовича [2]
04 | Акулина Сидоровна: - / 10 | крестьянская дочь - дочь Сидора Анисимовича [2]
05 | Иван Сидорович: новорожденный / 15 | крестьянский сын - сын Сидора Анисимовича [2]
06 | Григорий Анисимович: 17 / 33 | крестьянин - сын Анисима Савостьяновича [1]
07 | Матрена Дмитриевна: - / 30 | крестьянская жена - жена Григория Анисимовича [6]
08 | Абрам Григорьевич: - / 6 | крестьянский сын - сын Григория Анисимовича [6]
09 | Филипп Григорьевич: - / 1 месяц | крестьянский сын - сын Григория Анисимовича [6]
10 | Кирилл Федорович: 4 / - | крестьянский сын - внук Анисима Савостьяновича [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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