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Федор Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Федор Яковлев
Пол
муж
Номер записи
2889
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
283
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1782
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 883об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 283
01 | Федор Яковлев: - / 21 | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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