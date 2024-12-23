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Осип Кузьмин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Осип Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
2888
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
282
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1790
Возраст по текущей РС
28
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 883об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 282
01 | Осип Кузьмин: - / 28 | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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