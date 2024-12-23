Феодосия Евдокимова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Феодосия Евдокимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2887
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 281
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Фаддея Романова [1]
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 883
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 281
01 | Фаддей Романов: - / 20 | крестьянин - глава
02 | Феодосия Евдокимова: - / - | крестьянка - жена Фаддея Романова [1]
- Комментарий наборщика
- Возраст не указан
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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