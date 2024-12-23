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Феодосия Евдокимова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Феодосия Евдокимова
Пол
жен
Номер записи
2887
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
281
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Фаддея Романова [1]
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 883
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 281
01 | Фаддей Романов: - / 20 | крестьянин - глава
02 | Феодосия Евдокимова: - / - | крестьянка - жена Фаддея Романова [1]
Комментарий наборщика
Возраст не указан
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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