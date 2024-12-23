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Фаддей Романов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Фаддей Романов
Пол
муж
Номер записи
2886
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
281
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1789
Возраст по текущей РС
20
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 883
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 281
01 | Фаддей Романов: - / 20 | крестьянин - глава
02 | Феодосия Евдокимова: - / - | крестьянка - жена Фаддея Романова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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