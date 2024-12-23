Пелагея Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Пелагея Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2883
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 278
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Петра Родионова [1]
- Откуда прибыл
- с. Кожино, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина поступления
- переведена из вотчины госпожи моей
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 278
01 | Петр Родионов: - / 63 | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Петров: - / 36 | крестьянин - сын Петра Родионова [1]
03 | Мария Семенова: - / 42 | крестьянка - жена Дмитрия Петрова [2]
04 | Пелагея Петрова: 14 / - | крестьянка - дочь Петра Родионова [1]
- Комментарий наборщика
- Возможно, выдана в замужество за Рахманова Афанасия Яковлева (см. л.877об того же дела). Несоответствие по возрасту 6 лет.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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