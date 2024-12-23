Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Петрова

Пелагея Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Пелагея Петрова
Пол
жен
Номер записи
2883
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
278
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Петра Родионова [1]
Откуда прибыл
с. Кожино, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина поступления
переведена из вотчины госпожи моей
Возраст по прошлой РС
14
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 278
01 | Петр Родионов: - / 63 | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Петров: - / 36 | крестьянин - сын Петра Родионова [1]
03 | Мария Семенова: - / 42 | крестьянка - жена Дмитрия Петрова [2]
04 | Пелагея Петрова: 14 / - | крестьянка - дочь Петра Родионова [1]
Комментарий наборщика
Возможно, выдана в замужество за Рахманова Афанасия Яковлева (см. л.877об того же дела). Несоответствие по возрасту 6 лет.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.