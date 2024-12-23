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Дмитрий Петров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Дмитрий Петров
Пол
муж
Номер записи
2881
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
278
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Петра Родионова [1]
Откуда прибыл
с. Кожино, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 278
01 | Петр Родионов: - / 63 | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Петров: - / 36 | крестьянин - сын Петра Родионова [1]
03 | Мария Семенова: - / 42 | крестьянка - жена Дмитрия Петрова [2]
04 | Пелагея Петрова: 14 / - | крестьянка - дочь Петра Родионова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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