Авдотья Веденистова
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Авдотья Веденистова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2878
- Сословие
- крестьянская вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 277
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Михаила Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 49
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Год смерти
- 1783
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 277
01 | Михаил Степанов: 28 / 40 | крестьянин - глава
02 | Авдотья Веденистова: 49 / - | крестьянская вдова - мать Михаила Степанова [1]
03 | Федора Степанова: 34 / - | крестьянка - сестра Михаила Степанова [1]
- Комментарий наборщика
- Вдова Степана Ильина. В ревизии 1782 г. отчество Ведениктова (Венедиктова): см. ЦАНО ф.60 оп.1 д.3 л.21об.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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