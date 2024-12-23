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Авдотья Веденистова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Авдотья Веденистова
Пол
жен
Номер записи
2878
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
277
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Михаила Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1733
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 277
01 | Михаил Степанов: 28 / 40 | крестьянин - глава
02 | Авдотья Веденистова: 49 / - | крестьянская вдова - мать Михаила Степанова [1]
03 | Федора Степанова: 34 / - | крестьянка - сестра Михаила Степанова [1]
Комментарий наборщика
Вдова Степана Ильина. В ревизии 1782 г. отчество Ведениктова (Венедиктова): см. ЦАНО ф.60 оп.1 д.3 л.21об.
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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