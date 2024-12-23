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Пандукова Пелагея Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Пандукова Пелагея Максимова
Пол
жен
Номер записи
2874
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
275
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Пандукова Афанасия Маркова [3]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 275
01 | Пандуков Марк Герасимов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Пандукова Пелагея Никитина: 37 / - | крестьянка - жена Пандукова Марка Герасимова [1]
03 | Пандуков Афанасий Марков: 19 / 32 | крестьянин - сын Пандукова Марка Герасимова [1]
04 | Пандукова Пелагея Максимова: 19 / 32 | крестьянка - жена Пандукова Афанасия Маркова [3]
05 | Пандукова Анна Маркова: 10 / - | крестьянка - дочь Пандукова Марка Герасимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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