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Пандуков Марк Герасимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Пандуков Марк Герасимов
Пол
муж
Номер записи
2871
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
275
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Причина выбытия
умер
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1738
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 275
01 | Пандуков Марк Герасимов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Пандукова Пелагея Никитина: 37 / - | крестьянка - жена Пандукова Марка Герасимова [1]
03 | Пандуков Афанасий Марков: 19 / 32 | крестьянин - сын Пандукова Марка Герасимова [1]
04 | Пандукова Пелагея Максимова: 19 / 32 | крестьянка - жена Пандукова Афанасия Маркова [3]
05 | Пандукова Анна Маркова: 10 / - | крестьянка - дочь Пандукова Марка Герасимова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в тексте ревизии не указано. Приведено согласно РС 1762 г. (см. РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.523).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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