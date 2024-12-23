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Попов Иван Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Попов Иван Николаев
Пол
муж
Номер записи
2869
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
274
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Попова Николая Дмитриева [5]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 274
01 | Попов Дмитрий Васильев: 45 / 58 | крестьянин - глава
02 | Попова Дарья Никитина: 45 / 58 | крестьянка - жена Попова Дмитрия Васильева [1]
03 | Попов Дмитрий Дмитриев: 21 / 34 | крестьянин - сын Попова Дмитрия Васильева [1]
04 | Попова Агафья Екимова: - / 30 | крестьянка - жена Попова Дмитрия Дмитриева [3]
05 | Попов Николай Дмитриев: 14 / 27 | крестьянин - сын Попова Дмитрия Васильева [1]
06 | Попова Авдотья Дмитриева: - / 27 | крестьянка - жена Попова Николая Дмитриева [5]
07 | Попова Марфа Дмитриева: 6 / - | крестьянка - дочь Попова Дмитрия Васильева [1]
08 | Попов Иван Николаев: - / 2 | крестьянин - сын Попова Николая Дмитриева [5]
09 | Попова Лукерья Николаева: - / 3 | крестьянка - дочь Попова Николая Дмитриева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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