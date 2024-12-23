Попова Марфа Дмитриева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Попова Марфа Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2868
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 274
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Попова Дмитрия Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Причина выбытия
- отпущена навечно на волю
- Год убытия
- 1789
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 274
01 | Попов Дмитрий Васильев: 45 / 58 | крестьянин - глава
02 | Попова Дарья Никитина: 45 / 58 | крестьянка - жена Попова Дмитрия Васильева [1]
03 | Попов Дмитрий Дмитриев: 21 / 34 | крестьянин - сын Попова Дмитрия Васильева [1]
04 | Попова Агафья Екимова: - / 30 | крестьянка - жена Попова Дмитрия Дмитриева [3]
05 | Попов Николай Дмитриев: 14 / 27 | крестьянин - сын Попова Дмитрия Васильева [1]
06 | Попова Авдотья Дмитриева: - / 27 | крестьянка - жена Попова Николая Дмитриева [5]
07 | Попова Марфа Дмитриева: 6 / - | крестьянка - дочь Попова Дмитрия Васильева [1]
08 | Попов Иван Николаев: - / 2 | крестьянин - сын Попова Николая Дмитриева [5]
09 | Попова Лукерья Николаева: - / 3 | крестьянка - дочь Попова Николая Дмитриева [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.