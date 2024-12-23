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Аграфена Прокофьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Аграфена Прокофьева
Пол
жен
Номер записи
2859
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
273
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Матвея Константинова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 273
01 | Матвей Константинов: 23 / 36 | крестьянин - глава
02 | Фекла Семенова: 63 / - | крестьянская вдова - тетя Матвея Константинова [1]
03 | Мария Иванова: 12 / - | крестьянка - двоюродная сестра Матвея Константинова [1]
04 | Аграфена Прокофьева: 26 / 39 | крестьянка - жена Матвея Константинова [1]
05 | Иван Константинов: 19 / - | крестьянин - брат Матвея Константинова [1]
06 | Яков Матвеев: - / 8 | крестьянин - сын Матвея Константинова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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