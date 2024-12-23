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Мария Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мария Иванова
Пол
жен
Номер записи
2858
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
273
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
двоюродная сестра Матвея Константинова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 273
01 | Матвей Константинов: 23 / 36 | крестьянин - глава
02 | Фекла Семенова: 63 / - | крестьянская вдова - тетя Матвея Константинова [1]
03 | Мария Иванова: 12 / - | крестьянка - двоюродная сестра Матвея Константинова [1]
04 | Аграфена Прокофьева: 26 / 39 | крестьянка - жена Матвея Константинова [1]
05 | Иван Константинов: 19 / - | крестьянин - брат Матвея Константинова [1]
06 | Яков Матвеев: - / 8 | крестьянин - сын Матвея Константинова [1]
Комментарий наборщика
Возможно, выдана в замужество за Глушенкова Матвея Павлова (см. л.759 того же дела). Имеется несоответствие по возрасту.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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