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Фекла Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Фекла Семенова
Пол
жен
Номер записи
2857
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
273
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
тетя Матвея Константинова [1]
Возраст по прошлой РС
63
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1719
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 273
01 | Матвей Константинов: 23 / 36 | крестьянин - глава
02 | Фекла Семенова: 63 / - | крестьянская вдова - тетя Матвея Константинова [1]
03 | Мария Иванова: 12 / - | крестьянка - двоюродная сестра Матвея Константинова [1]
04 | Аграфена Прокофьева: 26 / 39 | крестьянка - жена Матвея Константинова [1]
05 | Иван Константинов: 19 / - | крестьянин - брат Матвея Константинова [1]
06 | Яков Матвеев: - / 8 | крестьянин - сын Матвея Константинова [1]
Комментарий наборщика
Вдова Ивана Федорова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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