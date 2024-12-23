Фекла Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Фекла Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2857
- Сословие
- крестьянская вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 273
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- тетя Матвея Константинова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 63
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1719
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 273
01 | Матвей Константинов: 23 / 36 | крестьянин - глава
02 | Фекла Семенова: 63 / - | крестьянская вдова - тетя Матвея Константинова [1]
03 | Мария Иванова: 12 / - | крестьянка - двоюродная сестра Матвея Константинова [1]
04 | Аграфена Прокофьева: 26 / 39 | крестьянка - жена Матвея Константинова [1]
05 | Иван Константинов: 19 / - | крестьянин - брат Матвея Константинова [1]
06 | Яков Матвеев: - / 8 | крестьянин - сын Матвея Константинова [1]
- Комментарий наборщика
- Вдова Ивана Федорова.
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- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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