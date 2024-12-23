Светецкой Герасим Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветецкой Герасим Сергеев

Светецкой Герасим Сергеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Светецкой Герасим Сергеев
Пол
муж
Номер записи
2855
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
272
Номер в семье/дворе
19
Родственная связь
сын Светецкого Сергея Сергеева [13]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 882
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 272
01 | Светецкой Петр Андреев: 56 / 69 | крестьянин - глава
02 | Светецкая Дарья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Светецкого Петра Андреева [1]
03 | Светецкая Афимья Астафьева: 46 / 62 | крестьянская вдова - сноха Светецкого Петра Андреева [1]
04 | Светецкой Трофим Петров: 16 / - | крестьянин - сын Светецкого Петра Андреева [1]
05 | Светецкой Григорий Петров: 13 / 26 | крестьянин - сын Светецкого Петра Андреева [1]
06 | Светецкая Федора Тимофеева: - / 23 | крестьянка - жена Светецкого Григория Петрова [5]
07 | Светецкой Фока Петров: 10 / 23 | крестьянин - сын Светецкого Петра Андреева [1]
08 | Светецкой Никита Петров: 4 / 17 | крестьянин - сын Светецкого Петра Андреева [1]
09 | Светецкая Прасковья Петрова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Светецкого Петра Андреева [1]
10 | Светецкая Анна Петрова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Светецкого Петра Андреева [1]
11 | Светецкой Филипп Сергеев: 25 / - | крестьянин - сын Светецкой Афимьи Астафьевой [3]
12 | Светецкая Авдотья Алексеева: 26 / 39 | крестьянка - жена Светецкого Филиппа Сергеева [11]
13 | Светецкой Сергей Сергеев: 19 / 32 | крестьянин - сын Светецкой Афимьи Астафьевой [3]
14 | Светецкая Прасковья Данилова: 19 / - | крестьянка - жена Светецкого Сергея Сергеева [13]
15 | Светецкой Дмитрий Филиппов: 1 / - | крестьянин - сын Светецкого Филиппа Сергеева [11]
16 | Светецкая Аксинья Филиппова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Светецкого Филиппа Сергеева [11]
17 | Светецкая Агафья Филиппова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Светецкого Филиппа Сергеева [11]
18 | Светецкая Дарья Филиппова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Светецкого Филиппа Сергеева [11]
19 | Светецкой Герасим Сергеев: - / 13 | крестьянин - сын Светецкого Сергея Сергеева [13]
Комментарий наборщика
Не уверен в корректности прочтения возраста.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.