Светецкой Никита Петров
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Светецкой Никита Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2844
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 272
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Светецкого Петра Андреева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 881об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 272
01 | Светецкой Петр Андреев: 56 / 69 | крестьянин - глава
02 | Светецкая Дарья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Светецкого Петра Андреева [1]
03 | Светецкая Афимья Астафьева: 46 / 62 | крестьянская вдова - сноха Светецкого Петра Андреева [1]
04 | Светецкой Трофим Петров: 16 / - | крестьянин - сын Светецкого Петра Андреева [1]
05 | Светецкой Григорий Петров: 13 / 26 | крестьянин - сын Светецкого Петра Андреева [1]
06 | Светецкая Федора Тимофеева: - / 23 | крестьянка - жена Светецкого Григория Петрова [5]
07 | Светецкой Фока Петров: 10 / 23 | крестьянин - сын Светецкого Петра Андреева [1]
08 | Светецкой Никита Петров: 4 / 17 | крестьянин - сын Светецкого Петра Андреева [1]
09 | Светецкая Прасковья Петрова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Светецкого Петра Андреева [1]
10 | Светецкая Анна Петрова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Светецкого Петра Андреева [1]
11 | Светецкой Филипп Сергеев: 25 / - | крестьянин - сын Светецкой Афимьи Астафьевой [3]
12 | Светецкая Авдотья Алексеева: 26 / 39 | крестьянка - жена Светецкого Филиппа Сергеева [11]
13 | Светецкой Сергей Сергеев: 19 / 32 | крестьянин - сын Светецкой Афимьи Астафьевой [3]
14 | Светецкая Прасковья Данилова: 19 / - | крестьянка - жена Светецкого Сергея Сергеева [13]
15 | Светецкой Дмитрий Филиппов: 1 / - | крестьянин - сын Светецкого Филиппа Сергеева [11]
16 | Светецкая Аксинья Филиппова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Светецкого Филиппа Сергеева [11]
17 | Светецкая Агафья Филиппова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Светецкого Филиппа Сергеева [11]
18 | Светецкая Дарья Филиппова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Светецкого Филиппа Сергеева [11]
19 | Светецкой Герасим Сергеев: - / 13 | крестьянин - сын Светецкого Сергея Сергеева [13]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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