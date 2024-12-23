Бешенов Иван Кузьмин
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бешенов Иван Кузьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2831
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 271
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Бешенова Кузьмы Федорова [1]
- Куда убыл
- д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- переведен
- Год убытия
- 1795
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 881
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 271
01 | Бешенов Кузьма Федоров: 34 / - | крестьянин - глава
02 | Бешенова Варвара Кириллова: 27 / - | крестьянка - жена Бешенова Кузьмы Федорова [1]
03 | Бешенова Варвара Степанова: 74 / - | крестьянка - мать Бешенова Кузьмы Федорова [1]
04 | Бешенов Меркурий Федоров: 28 / - | крестьянин - брат Бешенова Кузьмы Федорова [1]
05 | Бешенова Мария Павлова: 27 / - | крестьянка - жена Бешенова Меркурия Федорова [4]
06 | Бешенов Степан Кузьмин: 7 / - | крестьянин - сын Бешенова Кузьмы Федорова [1]
07 | Бешенова Василиса Егорова: - / 20 | крестьянка - жена Бешенова Степана Кузьмина [6]
08 | Бешенов Иван Кузьмин: 0 / - | крестьянин - сын Бешенова Кузьмы Федорова [1]
09 | Бешенов Федор Меркурьев: 5 / - | крестьянин - сын Бешенова Меркурия Федорова [4]
10 | Бешенова Мария Никифорова: - / 23 | крестьянка - жена Бешенова Федора Меркурьева [9]
11 | Бешенов Иван Меркурьев: 4 / - | крестьянин - сын Бешенова Меркурия Федорова [4]
12 | Бешенов Николай Меркурьев: 3 / - | крестьянин - сын Бешенова Меркурия Федорова [4]
13 | Бешенова Екатерина Меркурьева: 0 / - | крестьянка - дочь Бешенова Меркурия Федорова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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