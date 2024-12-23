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Бешенова Василиса Егорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бешенова Василиса Егорова
Пол
жен
Номер записи
2830
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
271
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Бешенова Степана Кузьмина [6]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина поступления
взята в том же селе
Возраст по текущей РС
20
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведена
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 881
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 271
01 | Бешенов Кузьма Федоров: 34 / - | крестьянин - глава
02 | Бешенова Варвара Кириллова: 27 / - | крестьянка - жена Бешенова Кузьмы Федорова [1]
03 | Бешенова Варвара Степанова: 74 / - | крестьянка - мать Бешенова Кузьмы Федорова [1]
04 | Бешенов Меркурий Федоров: 28 / - | крестьянин - брат Бешенова Кузьмы Федорова [1]
05 | Бешенова Мария Павлова: 27 / - | крестьянка - жена Бешенова Меркурия Федорова [4]
06 | Бешенов Степан Кузьмин: 7 / - | крестьянин - сын Бешенова Кузьмы Федорова [1]
07 | Бешенова Василиса Егорова: - / 20 | крестьянка - жена Бешенова Степана Кузьмина [6]
08 | Бешенов Иван Кузьмин: 0 / - | крестьянин - сын Бешенова Кузьмы Федорова [1]
09 | Бешенов Федор Меркурьев: 5 / - | крестьянин - сын Бешенова Меркурия Федорова [4]
10 | Бешенова Мария Никифорова: - / 23 | крестьянка - жена Бешенова Федора Меркурьева [9]
11 | Бешенов Иван Меркурьев: 4 / - | крестьянин - сын Бешенова Меркурия Федорова [4]
12 | Бешенов Николай Меркурьев: 3 / - | крестьянин - сын Бешенова Меркурия Федорова [4]
13 | Бешенова Екатерина Меркурьева: 0 / - | крестьянка - дочь Бешенова Меркурия Федорова [4]
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