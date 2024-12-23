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Егор Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Егор Андреев
Пол
муж
Номер записи
2821
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
270
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Прасковьи Родионовой [3]
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1750
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 270
01 | Яков Симонов: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Фекла Яковлева: 26 / - | крестьянка - дочь Якова Симонова [1]
03 | Прасковья Родионова: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Якова Симонова [1]
04 | Егор Андреев: 32 / 45 | крестьянин - сын Прасковьи Родионовой [3]
05 | Иван Андреев: 29 / 42 | крестьянин - сын Прасковьи Родионовой [3]
06 | Татьяна Григорьева: 32 / 45 | крестьянка - жена Ивана Андреева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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