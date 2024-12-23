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Прасковья Родионова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Прасковья Родионова
Пол
жен
Номер записи
2820
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
270
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сноха Якова Симонова [1]
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1723
Год смерти
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 270
01 | Яков Симонов: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Фекла Яковлева: 26 / - | крестьянка - дочь Якова Симонова [1]
03 | Прасковья Родионова: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Якова Симонова [1]
04 | Егор Андреев: 32 / 45 | крестьянин - сын Прасковьи Родионовой [3]
05 | Иван Андреев: 29 / 42 | крестьянин - сын Прасковьи Родионовой [3]
06 | Татьяна Григорьева: 32 / 45 | крестьянка - жена Ивана Андреева [5]
Комментарий наборщика
Вдова Андрея Симонова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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