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Фекла Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Фекла Яковлева
Пол
жен
Номер записи
2819
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
270
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь Якова Симонова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 270
01 | Яков Симонов: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Фекла Яковлева: 26 / - | крестьянка - дочь Якова Симонова [1]
03 | Прасковья Родионова: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Якова Симонова [1]
04 | Егор Андреев: 32 / 45 | крестьянин - сын Прасковьи Родионовой [3]
05 | Иван Андреев: 29 / 42 | крестьянин - сын Прасковьи Родионовой [3]
06 | Татьяна Григорьева: 32 / 45 | крестьянка - жена Ивана Андреева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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