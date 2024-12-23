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Агафья Евдокимова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Агафья Евдокимова
Пол
жен
Номер записи
2815
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
269
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сестра Юды Евдокимова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 269
01 | Юда Евдокимов: 19 / - | крестьянин - глава
02 | Анастасия Михайлова: 18 / - | крестьянка - жена Юды Евдокимова [1]
03 | Гаврила Евдокимов: 10 / - | крестьянин - брат Юды Евдокимова [1]
04 | Агафья Евдокимова: 13 / - | крестьянка - сестра Юды Евдокимова [1]
05 | Татьяна Евдокимова: 3 / - | крестьянка - сестра Юды Евдокимова [1]
06 | Ульяна Юдина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Юды Евдокимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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