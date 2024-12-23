Анастасия Михайлова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Анастасия Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2813
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 269
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Юды Евдокимова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Причина выбытия
- солдатка
- Год рождения вычисленный
- 1764
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 269
01 | Юда Евдокимов: 19 / - | крестьянин - глава
02 | Анастасия Михайлова: 18 / - | крестьянка - жена Юды Евдокимова [1]
03 | Гаврила Евдокимов: 10 / - | крестьянин - брат Юды Евдокимова [1]
04 | Агафья Евдокимова: 13 / - | крестьянка - сестра Юды Евдокимова [1]
05 | Татьяна Евдокимова: 3 / - | крестьянка - сестра Юды Евдокимова [1]
06 | Ульяна Юдина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Юды Евдокимова [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1782 г. отчество Евдокимова (см. ЦАНО ф.60 оп.1 д.3 л.16об).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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