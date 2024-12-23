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Анастасия Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Анастасия Михайлова
Пол
жен
Номер записи
2813
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
269
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Юды Евдокимова [1]
Возраст по прошлой РС
18
Причина выбытия
солдатка
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 269
01 | Юда Евдокимов: 19 / - | крестьянин - глава
02 | Анастасия Михайлова: 18 / - | крестьянка - жена Юды Евдокимова [1]
03 | Гаврила Евдокимов: 10 / - | крестьянин - брат Юды Евдокимова [1]
04 | Агафья Евдокимова: 13 / - | крестьянка - сестра Юды Евдокимова [1]
05 | Татьяна Евдокимова: 3 / - | крестьянка - сестра Юды Евдокимова [1]
06 | Ульяна Юдина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Юды Евдокимова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. отчество Евдокимова (см. ЦАНО ф.60 оп.1 д.3 л.16об).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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