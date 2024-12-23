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Юда Евдокимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Юда Евдокимов
Пол
муж
Номер записи
2812
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
269
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1788
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 269
01 | Юда Евдокимов: 19 / - | крестьянин - глава
02 | Анастасия Михайлова: 18 / - | крестьянка - жена Юды Евдокимова [1]
03 | Гаврила Евдокимов: 10 / - | крестьянин - брат Юды Евдокимова [1]
04 | Агафья Евдокимова: 13 / - | крестьянка - сестра Юды Евдокимова [1]
05 | Татьяна Евдокимова: 3 / - | крестьянка - сестра Юды Евдокимова [1]
06 | Ульяна Юдина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Юды Евдокимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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