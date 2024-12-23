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Бешенова Ульяна Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бешенова Ульяна Иванова
Пол
жен
Номер записи
2811
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
268
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Бешенова Василия Яковлева [1]
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1736
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 268
01 | Бешенов Василий Яковлев: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Бешенова Ульяна Иванова: 46 / 59 | крестьянка - жена Бешенова Василия Яковлева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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