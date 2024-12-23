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Варвара Ильина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Варвара Ильина
Пол
жен
Номер записи
2809
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
267
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 267
01 | Варвара Ильина: 25 / 38 | крестьянка - глава
Комментарий наборщика
После отданного в рекруты Ильи Семенова дочь (см. также 1782 г. (ЦАНО ф.60 оп.1 д.3 л.15об).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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