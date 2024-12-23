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Шестаков Григорий Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Шестаков Григорий Федоров
Пол
муж
Номер записи
2804
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
265
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Шестакова Федора Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
12
Причина выбытия
умер
Год убытия
1792
Год рождения вычисленный
1770
Год смерти
1792
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 880
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 265
01 | Шестаков Федор Тимофеев: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Шестаков Устинья Яковлева: 27 / 40 | крестьянка - жена Шестакова Федора Тимофеева [1]
03 | Шестаков Григорий Федоров: 12 / - | крестьянин - сын Шестакова Федора Тимофеева [1]
04 | Шестаков Дмитрий Федоров: 9 / 22 | крестьянин - сын Шестакова Федора Тимофеева [1]
05 | Шестаков Федор Федоров: 10 / 23 | крестьянин - сын Шестакова Федора Тимофеева [1]
06 | Шестакова Прасковья Федорова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Шестакова Федора Тимофеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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