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Иван Кононов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Иван Кононов
Пол
муж
Номер записи
2800
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
264
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
29
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведен
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 264
01 | Иван Кононов: 29 / - | крестьянин - глава
02 | Аксинья Тимофеева: 22 / - | крестьянка - жена Ивана Кононова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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