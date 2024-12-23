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Аграфена Исаева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Аграфена Исаева
Пол
жен
Номер записи
2798
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
263
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
мать Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1791
Год рождения вычисленный
1723
Год смерти
1791
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 263
01 | Иван Иванов: 17 / 30 | крестьянин - глава
02 | Пелагея Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Ивана Иванова [1]
03 | Аграфена Исаева: 59 / - | крестьянская вдова - мать Ивана Иванова [1]
04 | Алексей Иванов: 14 / - | крестьянин - брат Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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