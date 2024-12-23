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Пелагея Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Пелагея Иванова
Пол
жен
Номер записи
2797
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
263
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Ивана Иванова [1]
Откуда прибыл
д. Озерки, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 263
01 | Иван Иванов: 17 / 30 | крестьянин - глава
02 | Пелагея Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Ивана Иванова [1]
03 | Аграфена Исаева: 59 / - | крестьянская вдова - мать Ивана Иванова [1]
04 | Алексей Иванов: 14 / - | крестьянин - брат Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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