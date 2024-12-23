Тимофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Васильев

Тимофей Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Тимофей Васильев
Пол
муж
Номер записи
2791
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
262
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Василия Гаврилова [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 262
01 | Василий Гаврилов: 51 / 64 | крестьянин - глава
02 | Авдотья Федорова: 35 / 48 | крестьянка - жена Василия Гаврилова [1]
03 | Тимофей Васильев: 25 / 38 | крестьянин - сын Василия Гаврилова [1]
04 | Афимья Алексеева: 23 / 36 | крестьянка - жена Тимофея Васильева [3]
05 | Михаил Тимофеев: 4 / 17 | крестьянин - сын Тимофея Васильева [3]
06 | Устинья Тимофеева: 5 / - | крестьянка - дочь Тимофея Васильева [3]
07 | Аксинья Тимофеева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Тимофея Васильева [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.