Василий Гаврилов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Василий Гаврилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2789
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 262
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 51
- Возраст по текущей РС
- 64
- Год рождения вычисленный
- 1731
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 262
01 | Василий Гаврилов: 51 / 64 | крестьянин - глава
02 | Авдотья Федорова: 35 / 48 | крестьянка - жена Василия Гаврилова [1]
03 | Тимофей Васильев: 25 / 38 | крестьянин - сын Василия Гаврилова [1]
04 | Афимья Алексеева: 23 / 36 | крестьянка - жена Тимофея Васильева [3]
05 | Михаил Тимофеев: 4 / 17 | крестьянин - сын Тимофея Васильева [3]
06 | Устинья Тимофеева: 5 / - | крестьянка - дочь Тимофея Васильева [3]
07 | Аксинья Тимофеева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Тимофея Васильева [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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