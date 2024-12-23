Серков Алексей Львов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Серков Алексей Львов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2788
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 261
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Серкова Льва Терентьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 261
01 | Серков Лев Терентьев: 27 / 40 | крестьянин - глава
02 | Серкова Анастасия Борисова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Серкова Льва Терентьева [1]
03 | Серкова Татьяна Афанасьева: 19 / 32 | крестьянка - жена Серкова Льва Терентьева [1]
04 | Серкова Авдотья Терентьева: 19 / - | крестьянка - сестра Серкова Льва Терентьева [1]
05 | Серков Алексей Львов: 2 / 15 | крестьянин - сын Серкова Льва Терентьева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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