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Серкова Татьяна Афанасьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Серкова Татьяна Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
2786
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
261
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Серкова Льва Терентьева [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 261
01 | Серков Лев Терентьев: 27 / 40 | крестьянин - глава
02 | Серкова Анастасия Борисова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Серкова Льва Терентьева [1]
03 | Серкова Татьяна Афанасьева: 19 / 32 | крестьянка - жена Серкова Льва Терентьева [1]
04 | Серкова Авдотья Терентьева: 19 / - | крестьянка - сестра Серкова Льва Терентьева [1]
05 | Серков Алексей Львов: 2 / 15 | крестьянин - сын Серкова Льва Терентьева [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. отчество Иванова (см. ЦАНО ф.60 оп.1 д.3 л.13)
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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