Серков Иван Егоров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Серков Иван Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2781
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 260
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Серкова Егора Васильева [1]
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Год смерти
- 1786
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 260
01 | Серков Егор Васильев: 35 / 48 | крестьянин - глава
02 | Серкова Прасковья Михайлова: 27 / - | крестьянка - жена Серкова Егора Васильева [1]
03 | Серков Николай Егоров: 14 / - | крестьянин - сын Серкова Егора Васильева [1]
04 | Серков Иван Егоров: 0 / - | крестьянин - сын Серкова Егора Васильева [1]
05 | Серкова Агафья Егорова: 5 / - | крестьянка - дочь Серкова Егора Васильева [1]
06 | Серков Фрол Васильев: 33 / - | крестьянин - брат Серкова Егора Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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