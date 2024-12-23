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Серков Николай Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Серков Николай Егоров
Пол
муж
Номер записи
2780
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
260
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Серкова Егора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
умер
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1768
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 879
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 260
01 | Серков Егор Васильев: 35 / 48 | крестьянин - глава
02 | Серкова Прасковья Михайлова: 27 / - | крестьянка - жена Серкова Егора Васильева [1]
03 | Серков Николай Егоров: 14 / - | крестьянин - сын Серкова Егора Васильева [1]
04 | Серков Иван Егоров: 0 / - | крестьянин - сын Серкова Егора Васильева [1]
05 | Серкова Агафья Егорова: 5 / - | крестьянка - дочь Серкова Егора Васильева [1]
06 | Серков Фрол Васильев: 33 / - | крестьянин - брат Серкова Егора Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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