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Гринина Татьяна Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Гринина Татьяна Васильева
Пол
жен
Номер записи
2767
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
259
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
жена Гринина Евдокима Семенова [10]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 878об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 259
01 | Гринин Семен Афанасьев: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Гринина Прасковья Егорова: 38 / - | крестьянка - жена Гринина Семена Афанасьева [1]
03 | Гринина Матрена Петрова: 65 / - | крестьянская вдова - мать Гринина Семена Афанасьева [1]
04 | Гринин Гаврила Афанасьев: 33 / 46 | крестьянин - брат Гринина Семена Афанасьева [1]
05 | Гринина Домна Петрова: 31 / 42 | крестьянка - жена Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
06 | Гринин Василий Афанасьев: 26 / 39 | крестьянин - брат Гринина Семена Афанасьева [1]
07 | Гринина Агафья Иванова: 25 / 38 | крестьянка - жена Гринина Василия Афанасьева [6]
08 | Гринин Василий Семенов: 14 / 27 | крестьянин - сын Гринина Семена Афанасьева [1]
09 | Гринина Пелагея Емельянова: - / 25 | крестьянка - жена Гринина Василия Семенова [8]
10 | Гринин Евдоким Семенов: 10 / 23 | крестьянин - сын Гринина Семена Афанасьева [1]
11 | Гринина Татьяна Васильева: - / 21 | крестьянка - жена Гринина Евдокима Семенова [10]
12 | Гринина Анисья Семенова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Гринина Семена Афанасьева [1]
13 | Гринина Анна Семенова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Гринина Семена Афанасьева [1]
14 | Гринин Игнатий Гаврилов: 10 / 23 | крестьянин - сын Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
15 | Гринин Спиридон Гаврилов: 8 / 21 | крестьянин - сын Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
16 | Гринин Андрей Гаврилов: 7 / 20 | крестьянин - сын Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
17 | Гринина Пелагея Гаврилова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
18 | Гринин Данила Васильев: 0 / - | крестьянин - сын Гринина Василия Афанасьева [6]
19 | Гринин Василий Васильев: - / 10 | крестьянин - сын Гринина Василия Афанасьева [6]
20 | Гринина Афимья Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Гринина Василия Афанасьева [6]
21 | Гринин Матвей Васильев: - / 8 | крестьянин - сын Гринина Василия Семенова [8]
Комментарий наборщика
Дочь Клокова Василия Федорова (см. л.867об этого же документа).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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