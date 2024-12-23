Гринина Пелагея Емельянова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Гринина Пелагея Емельянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2765
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 259
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Гринина Василия Семенова [8]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 878об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 259
01 | Гринин Семен Афанасьев: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Гринина Прасковья Егорова: 38 / - | крестьянка - жена Гринина Семена Афанасьева [1]
03 | Гринина Матрена Петрова: 65 / - | крестьянская вдова - мать Гринина Семена Афанасьева [1]
04 | Гринин Гаврила Афанасьев: 33 / 46 | крестьянин - брат Гринина Семена Афанасьева [1]
05 | Гринина Домна Петрова: 31 / 42 | крестьянка - жена Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
06 | Гринин Василий Афанасьев: 26 / 39 | крестьянин - брат Гринина Семена Афанасьева [1]
07 | Гринина Агафья Иванова: 25 / 38 | крестьянка - жена Гринина Василия Афанасьева [6]
08 | Гринин Василий Семенов: 14 / 27 | крестьянин - сын Гринина Семена Афанасьева [1]
09 | Гринина Пелагея Емельянова: - / 25 | крестьянка - жена Гринина Василия Семенова [8]
10 | Гринин Евдоким Семенов: 10 / 23 | крестьянин - сын Гринина Семена Афанасьева [1]
11 | Гринина Татьяна Васильева: - / 21 | крестьянка - жена Гринина Евдокима Семенова [10]
12 | Гринина Анисья Семенова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Гринина Семена Афанасьева [1]
13 | Гринина Анна Семенова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Гринина Семена Афанасьева [1]
14 | Гринин Игнатий Гаврилов: 10 / 23 | крестьянин - сын Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
15 | Гринин Спиридон Гаврилов: 8 / 21 | крестьянин - сын Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
16 | Гринин Андрей Гаврилов: 7 / 20 | крестьянин - сын Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
17 | Гринина Пелагея Гаврилова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Гринина Гаврилы Афанасьева [4]
18 | Гринин Данила Васильев: 0 / - | крестьянин - сын Гринина Василия Афанасьева [6]
19 | Гринин Василий Васильев: - / 10 | крестьянин - сын Гринина Василия Афанасьева [6]
20 | Гринина Афимья Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Гринина Василия Афанасьева [6]
21 | Гринин Матвей Васильев: - / 8 | крестьянин - сын Гринина Василия Семенова [8]
- Комментарий наборщика
- Дочь Колосовой Прасковьи Федоровой (см. л.796 того же дела).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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