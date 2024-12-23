Клокова Ирина Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Клокова Ирина Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2756
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 258
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Клокова Федора Петрова [1]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 878
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 258
01 | Клоков Федор Петров: 27 / 40 | крестьянин - глава
02 | Клокова Анна Иванова: 23 / - | крестьянка - жена Клокова Федора Петрова [1]
03 | Клокова Февронья Иванова: 52 / - | крестьянская вдова - мать Клокова Федора Петрова [1]
04 | Клоков Никита Федоров: 2 / 15 | крестьянин - сын Клокова Федора Петрова [1]
05 | Клокова Анисья Федорова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Клокова Федора Петрова [1]
06 | Клокова Ирина Федорова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Клокова Федора Петрова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.