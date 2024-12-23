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Клокова Анисья Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клокова Анисья Федорова
Пол
жен
Номер записи
2755
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
258
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Клокова Федора Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 878
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 258
01 | Клоков Федор Петров: 27 / 40 | крестьянин - глава
02 | Клокова Анна Иванова: 23 / - | крестьянка - жена Клокова Федора Петрова [1]
03 | Клокова Февронья Иванова: 52 / - | крестьянская вдова - мать Клокова Федора Петрова [1]
04 | Клоков Никита Федоров: 2 / 15 | крестьянин - сын Клокова Федора Петрова [1]
05 | Клокова Анисья Федорова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Клокова Федора Петрова [1]
06 | Клокова Ирина Федорова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Клокова Федора Петрова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. имя Аксинья (см. ЦАНО ф.60 оп.1 д.3 л.11).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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