Бородавкина Агафья Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бородавкина Агафья Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2748
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 257
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Бородавкина Петра Савельева [3]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1788
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Год смерти
- 1788
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 878
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 257
01 | Бородавкин Егор Савельев: 38 / 52 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Елена Киреева: 39 / 52 | крестьянка - жена Бородавкина Егора Савельева [1]
03 | Бородавкин Петр Савельев: 28 / 41 | крестьянин - брат Бородавкина Егора Савельева [1]
04 | Бородавкина Афимья Иванова: 27 / 40 | крестьянка - жена Бородавкина Петра Савельева [3]
05 | Бородавкин Яков Егоров: 19 / - | крестьянин - сын Бородавкина Егора Савельева [1]
06 | Бородавкина Мария Кузьмина: 28 / 40 | крестьянка - жена Бородавкина Якова Егорова [5]
07 | Бородавкина Мария Егорова: 14 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Егора Савельева [1]
08 | Бородавкина Агафья Петрова: 1 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Савельева [3]
09 | Бородавкин Яков Яковлев: 1 / 14 | крестьянин - сын Бородавкина Якова Егорова [5]
10 | Бородавкина Варвара Яковлева: 0 / 13 | крестьянка - дочь Бородавкина Якова Егорова [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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