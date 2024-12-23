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Бородавкин Яков Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкин Яков Егоров
Пол
муж
Номер записи
2745
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
257
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Бородавкина Егора Савельева [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1763
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 878
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 257
01 | Бородавкин Егор Савельев: 38 / 52 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Елена Киреева: 39 / 52 | крестьянка - жена Бородавкина Егора Савельева [1]
03 | Бородавкин Петр Савельев: 28 / 41 | крестьянин - брат Бородавкина Егора Савельева [1]
04 | Бородавкина Афимья Иванова: 27 / 40 | крестьянка - жена Бородавкина Петра Савельева [3]
05 | Бородавкин Яков Егоров: 19 / - | крестьянин - сын Бородавкина Егора Савельева [1]
06 | Бородавкина Мария Кузьмина: 28 / 40 | крестьянка - жена Бородавкина Якова Егорова [5]
07 | Бородавкина Мария Егорова: 14 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Егора Савельева [1]
08 | Бородавкина Агафья Петрова: 1 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Савельева [3]
09 | Бородавкин Яков Яковлев: 1 / 14 | крестьянин - сын Бородавкина Якова Егорова [5]
10 | Бородавкина Варвара Яковлева: 0 / 13 | крестьянка - дочь Бородавкина Якова Егорова [5]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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