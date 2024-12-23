Рахманов Дмитрий Логинов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Рахманов Дмитрий Логинов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2739
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 256
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- сын Рахманова Логина Алексеева [6]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 878
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 256
01 | Рахманов Алексей Никифоров: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Рахманова Прасковья Андреева: 44 / - | крестьянка - жена Рахманова Алексея Никифорова [1]
03 | Рахманова Пелагея Федорова: 51 / - | крестьянская вдова - мачеха Рахманова Алексея Никифорова [1]
04 | Рахманов Яков Никифоров: 38 / 51 | крестьянин - брат Рахманова Алексея Никифорова [1]
05 | Рахманова Анна Петрова: 39 / 52 | крестьянка - жена Рахманова Якова Никифорова [4]
06 | Рахманов Логин Алексеев: 24 / 37 | крестьянин - сын Рахманова Алексея Никифорова [1]
07 | Рахманова Анна Семенова: 29 / 42 | крестьянка - жена Рахманова Логина Алексеева [6]
08 | Рахманов Иван Алексеев: 17 / 30 | крестьянин - сын Рахманова Алексея Никифорова [1]
09 | Рахманова Аграфена Васильева: - / 33 | крестьянка - жена Рахманова Ивана Алексеева [8]
10 | Рахманов Афанасий Яковлев: 17 / 30 | крестьянин - сын Рахманова Якова Никифорова [4]
11 | Рахманова Пелагея Петрова: - / 33 | крестьянка - жена Рахманова Афанасия Яковлева [10]
12 | Рахманов Василий Яковлев: 13 / 26 | крестьянин - сын Рахманова Якова Никифорова [4]
13 | Рахманова Фекла Иванова: - / 28 | крестьянка - жена Рахманова Василия Яковлева [12]
14 | Рахманова Мария Яковлева: 6 / - | крестьянка - дочь Рахманова Якова Никифорова [4]
15 | Рахманов Яков Логинов: 7 / - | крестьянин - сын Рахманова Логина Алексеева [6]
16 | Рахманова Авдотья Фомина: - / 23 | крестьянка - жена Рахманова Якова Логинова [15]
17 | Рахманов Дмитрий Логинов: - / 10 | крестьянин - сын Рахманова Логина Алексеева [6]
18 | Рахманов Алексей Афанасьев: - / 4 | крестьянин - сын Рахманова Афанасия Яковлева [10]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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