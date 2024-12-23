Рахманова Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахманова Мария Яковлева

Рахманова Мария Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Рахманова Мария Яковлева
Пол
жен
Номер записи
2736
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
256
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
дочь Рахманова Якова Никифорова [4]
Возраст по прошлой РС
6
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1776
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 878
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 256
01 | Рахманов Алексей Никифоров: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Рахманова Прасковья Андреева: 44 / - | крестьянка - жена Рахманова Алексея Никифорова [1]
03 | Рахманова Пелагея Федорова: 51 / - | крестьянская вдова - мачеха Рахманова Алексея Никифорова [1]
04 | Рахманов Яков Никифоров: 38 / 51 | крестьянин - брат Рахманова Алексея Никифорова [1]
05 | Рахманова Анна Петрова: 39 / 52 | крестьянка - жена Рахманова Якова Никифорова [4]
06 | Рахманов Логин Алексеев: 24 / 37 | крестьянин - сын Рахманова Алексея Никифорова [1]
07 | Рахманова Анна Семенова: 29 / 42 | крестьянка - жена Рахманова Логина Алексеева [6]
08 | Рахманов Иван Алексеев: 17 / 30 | крестьянин - сын Рахманова Алексея Никифорова [1]
09 | Рахманова Аграфена Васильева: - / 33 | крестьянка - жена Рахманова Ивана Алексеева [8]
10 | Рахманов Афанасий Яковлев: 17 / 30 | крестьянин - сын Рахманова Якова Никифорова [4]
11 | Рахманова Пелагея Петрова: - / 33 | крестьянка - жена Рахманова Афанасия Яковлева [10]
12 | Рахманов Василий Яковлев: 13 / 26 | крестьянин - сын Рахманова Якова Никифорова [4]
13 | Рахманова Фекла Иванова: - / 28 | крестьянка - жена Рахманова Василия Яковлева [12]
14 | Рахманова Мария Яковлева: 6 / - | крестьянка - дочь Рахманова Якова Никифорова [4]
15 | Рахманов Яков Логинов: 7 / - | крестьянин - сын Рахманова Логина Алексеева [6]
16 | Рахманова Авдотья Фомина: - / 23 | крестьянка - жена Рахманова Якова Логинова [15]
17 | Рахманов Дмитрий Логинов: - / 10 | крестьянин - сын Рахманова Логина Алексеева [6]
18 | Рахманов Алексей Афанасьев: - / 4 | крестьянин - сын Рахманова Афанасия Яковлева [10]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.