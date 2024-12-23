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Кадамцева Ирина Афанасьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Кадамцева Ирина Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
2722
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
255
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
89
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1693
Год смерти
1790
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 877об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 255
01 | Кадамцева Ирина Афанасьева: 89 / - | крестьянская вдова - глава
Комментарий наборщика
Фамилия в тексте ревизии не указана. Приведена согласно РС 1762 г. (см. РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.516об).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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