Железнов Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезнов Василий Никитин

Железнов Василий Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Железнов Василий Никитин
Пол
муж
Номер записи
2718
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
254
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Железнова Никиты Иванова [3]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 877об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 254
01 | Железнов Иван Филиппов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Железнова Фекла Петрова: 49 / 62 | крестьянка - жена Железнова Ивана Филиппова [1]
03 | Железнов Никита Иванов: 28 / 41 | крестьянин - сын Железнова Ивана Филиппова [1]
04 | Железнова Ненила Кузьмина: 30 / 43 | крестьянка - жена Железнова Никиты Иванова [3]
05 | Железнов Алексей Иванов: 17 / - | крестьянин - сын Железнова Ивана Филиппова [1]
06 | Железнов Василий Никитин: 9 / 22 | крестьянин - сын Железнова Никиты Иванова [3]
07 | Железнова Мария Ульянова: - / 21 | крестьянка - жена Железнова Василия Никитина [6]
08 | Железнова Акулина Никитина: 4 / 17 | крестьянка - дочь Железнова Никиты Иванова [3]
09 | Железнова Акулина Никитина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Железнова Никиты Иванова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.