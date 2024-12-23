Железнова Фекла Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Железнова Фекла Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2714
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 254
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Железнова Ивана Филиппова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 49
- Возраст по текущей РС
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 877
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 254
01 | Железнов Иван Филиппов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Железнова Фекла Петрова: 49 / 62 | крестьянка - жена Железнова Ивана Филиппова [1]
03 | Железнов Никита Иванов: 28 / 41 | крестьянин - сын Железнова Ивана Филиппова [1]
04 | Железнова Ненила Кузьмина: 30 / 43 | крестьянка - жена Железнова Никиты Иванова [3]
05 | Железнов Алексей Иванов: 17 / - | крестьянин - сын Железнова Ивана Филиппова [1]
06 | Железнов Василий Никитин: 9 / 22 | крестьянин - сын Железнова Никиты Иванова [3]
07 | Железнова Мария Ульянова: - / 21 | крестьянка - жена Железнова Василия Никитина [6]
08 | Железнова Акулина Никитина: 4 / 17 | крестьянка - дочь Железнова Никиты Иванова [3]
09 | Железнова Акулина Никитина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Железнова Никиты Иванова [3]
- Комментарий наборщика
- Вторая жена.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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